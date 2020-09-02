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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 11:28

العراق يريد إعفاء من اتفاق "أوبك+"

العراق يريد إعفاء من اتفاق "أوبك+"
وجاء ذلك بحسب مصدر عراقي رسمي اليوم الأربعاء، عن صحيفة "الصباح" العراقية.

وقال الوزير العراقي، إن البلاد تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق "أوبك+" خلال الربع الأول من عام 2021، مشيرا إلى أنه تمت مفاتحة جميع وزراء منظمة "أوبك" من المنتجين الكبار في ثلاثة اجتماعات متتالية.

إلا أن عبد الجبار أكد أن العراق سيلتزم بالخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت دول مجموعة "أوبك+"، من بينها العراق، قد اتفقت في أبريل الماضي على خفض الإنتاج من مايو الماضي وحتى نهاية أبريل 2022 لدعم أسواق النفط التي تواجه تراجعا في الطلب بسبب جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بإنشاء أنبوب تصدير الخام "بصرة ـ عقبة"، قال إن الوزارة باشرت بتسلم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، الذي تقدر طاقته بمليون برميل.

وتوقع أن تتم في الربع الأول من العام المقبل، إحالة المشروع بشكل كامل ليتسنى بعدها المباشرة بتنفيذه.

وأضاف أن الأنبوب سيمتد لمسافة 1700 كيلو متر، وسيكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة وزارة النفط، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.
رقم : 883804
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