طهران: قادرون على تدمير اي جسم طائر معتد داخل البلاد

وقال العميد صباحي فرد اليوم الاربعاء خلال مراسم ازاحة الستار عن منجزات قوة الدفاع الجوي الايراني، انه في عام قفزة الانتاج نفخر بازاحة الستار عن عدد من منجزات قوة الدفاع الجوي التي يمكن الاعلان عنها.



واضاف، ان الكثير من معدات الدفاع الجوي لا يمكن الاعلان عنها في وسائل الاعلام ونقوم باستخدامها كطبقات خفية للدفاع الجوي عند الحاجة كي يشعر الاعداء بالياس من ممارساتهم.



واشار قائد قوة الدفاع الجوي الى ازاحة الستار عن منظومة "عماد" في مراسم اليوم واضاف، ان "عماد" هي منظومة ذكية ومتطورة ومجهزة وفريدة من نوعها؛ اذ انها قادرة على محاكاة مختلف السيناريوهات الحربية في اطار تمرين وممارسات والعاب حرب، وتستخدم لرفع مستوى القدرات العملانية لخبراء العمليات في جميع مجالات الدفاع الجوي.