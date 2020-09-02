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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 11:32

شيخ مشايخ سقطرى يحذر من محاولات تغيير الجزيرة ديموغرافيا

شيخ مشايخ سقطرى يحذر من محاولات تغيير الجزيرة ديموغرافيا
وفي بيان له، قال بن ياقوت إن التحالف يقوم بنقل سكان الجزيرة، في محاولة لتغيير التركيبة السكانية فيها، وإن على سكانها المقاومة في وجه ما وصفه بـ"الاحتلال".

ولفت إلى أن السعودية والإمارات جلبتا سكانا من خارج الجزيرة، وأنشأت معسكرات هناك، ودمرت معالم بيئية.

كما اتهم التحالف بإجبار معارضيه هناك على تعاطي المخدرات بالإكراه، من أجل مساومتهم، والتخلي عن المقاومة.
شيخ مشايخ سقطرى يحذر من محاولات تغيير الجزيرة ديموغرافيا
وفي وقت سابق، كشف مصدر يمني مطلع، أن وفدا أجنبيا مجهول الهوية وصل إلى جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة في المحيط الهندي قبالة خليج عدن، على متن طائرة إماراتية تابعة لشركة "رويال" قبل أسابيع.

وأضاف المصدر، مشترطا عدم كشف اسمه، أن أربعة أشخاص أجانب وصلوا على متن الطائرة الإماراتية إلى الجزيرة بمزاعم "التدريب".

وأكد المصدر اليمني من داخل سقطرى أنهم "قاموا بعمل دورة في مركز خاص بالإماراتيين بسقطرى".

وكشف موقع أمريكي، عن عزم الإمارات و"إسرائيل" إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

جاء ذلك في تقرير صادر عن موقع "ساوث فرونت"، المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية.

والموقع يديره فريق من الخبراء والمتطوعين، ويركز على قضايا العلاقات الدولية والنزاعات المسلحة والأزمات، إضافة إلى تحليل العمليات العسكرية، والموقف العسكري للقوى العالمية الكبرى.

ونقل الموقع، الجمعة، عن مصادر عربية وفرنسية، لم يسمها، أن "الإمارات و"إسرائيل" تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية".
رقم : 883808
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