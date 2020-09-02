نجل سلمان العودة يتحدث عن إعادة التحقيق مع والده

وقال العودة إن كل ما فعله والده هو نشر تغريدة، دعا فيها الله لتأليف القلوب، وذلك بعد قرار السعودية والإمارات مقاطعة قطر وحصارها.ولفت إلى أن والده تعرض للضغط، والأذى، وسط محاكمة سرية مشبوهة، إلى جانب منع عائلته من السفر، وإعادته التحقيق معه من جديد.في وقت سابق، نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرا أعدته فيفيان نيريم، قالت فيه إن السلطات السعودية مستمرة في منع المعتقلين الحقوقيين من التواصل مع عائلاتهم.وأشار الموقع إلى أن "سلمان العودة المعتقل منذ 2017 لم يتواصل مع ابنه منذ عام 2017؛ فقد كانت آخر مكالمة له في 12 أيار.وكان يسمح لمعظم هؤلاء السجناء في الماضي بالاتصال بعائلاتهم وبانتظام، وأحيانا كل أسبوع، لكنهم صمتوا الآن".ونقل موقع "بلومبيرغ" عن نجل العودة، عبدالله، قوله: "أنا قلق لدرجة أنني أشعر بالشلل في هذه اللحظة"، مضيفا أنه سمع الشيء ذاته من أفراد العائلات الأخرى. وقال: "هم قلقون بدرجة شديدة على عائلاتهم، ولماذا تتكتم الحكومة عليهم إن كانت هناك إصابات بفيروس كورونا؟".