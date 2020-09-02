حماس تشيد بعملية الدهس في نابلس

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي: "مرة أخرى يثبت شعبنا أن كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية من قتل على الحواجز والاعتقالات اليومية والجدار العنصري والاقتحامات، ستزيد من غضب الجماهير وستكون وقوداً لثورة لن تتوقف إلا بطرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".



وجدد قاسم تأكيده على أن "تواصل الفعل المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني فشل ذريع لكل محاولات الاحتلال لوقف ثورة الشباب في أرجاء الضفة المنتفضة".



وصباح اليوم أطلقت قوات الاحتلال النار على محمد جبر خضير، بزعم تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال على حاجز زعترة، ما أسفر عن إصابة جديين بجروح طفيفة، وإصابة خضير بجروح خطيرة، عدا عن اعتقاله لدى الاحتلال.