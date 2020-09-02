الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 13:22

حماس تشيد بعملية الدهس في نابلس

حماس تشيد بعملية الدهس في نابلس
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي: "مرة أخرى يثبت شعبنا أن كل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية من قتل على الحواجز والاعتقالات اليومية والجدار العنصري والاقتحامات، ستزيد من غضب الجماهير وستكون وقوداً لثورة لن تتوقف إلا بطرد الاحتلال عن كامل أرضنا الفلسطينية".

وجدد قاسم تأكيده على أن "تواصل الفعل المقاوم الفلسطيني في الضفة الغربية، يعني فشل ذريع لكل محاولات الاحتلال لوقف ثورة الشباب في أرجاء الضفة المنتفضة".

وصباح اليوم أطلقت قوات الاحتلال النار على محمد جبر خضير، بزعم تنفيذه عملية دهس ضد جنود الاحتلال على حاجز زعترة، ما أسفر عن إصابة جديين بجروح طفيفة، وإصابة خضير بجروح خطيرة، عدا عن اعتقاله لدى الاحتلال.
رقم : 883827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020
ربيع
ربيع 'التطبيع'.. هل تخرج السعودية راسها من رمال الربع الخالي؟
1 أيلول 2020
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
1 أيلول 2020
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
1 أيلول 2020
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
31 آب 2020
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس