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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 13:58

روسيا.. 115 وفاة بكورونا وأول وزير يتلقى لقاحا ضد الفيروس

روسيا.. 115 وفاة بكورونا وأول وزير يتلقى لقاحا ضد الفيروس
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء أوكروغ نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

وشهدت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في روسيا ارتفاعا بـ0.5% خلال الساعات الـ24 الماضية وأصبحت 1005000 إصابة مؤكدة منها 17414 حالة وفاة و166417 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بواقع 627 حالة نشطة منذ يوم أمس).

وتماثل 5464 مريضا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين في روسيا إلى 821169 شخصا.

هذا و قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، اليوم، إنه تم تطعيمه بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول وزير فيدرالي في الحكومة الروسية، يفيد علنا بتطعيمه باللقاح.

وأضاف مانتوروف، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد استخدم اللقاح الروسي، بالقول: "نعم". وذكر أنه لم يرقد في المستشفى بعد التطعيم.

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، أنه تلقى التطعيم ضد كوفيد-19.

وقريبا من روسيا وبالتحديد في أوكرانيا، أعلنت السلطات الصحية عن رصد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وسجلت في أوكرانيا خلال يوم أمس الثلاثاء 2495 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2088 إصابة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 29 أغسطس الماضي (أي 2481 إصابة خلال 24 ساعة).

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (332 حالة) إلى العاصمة كييف.

وسجلت السلطات الأوكرانية خلال اليوم الأخير 51 وفاة جديدة جراء الوباء، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 1015 مريضا للشفاء.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في أوكرانيا حتى اليوم 125798 إصابة منها 2656 حالة وفاة.

وحذرت السلطات من أن وتيرة تفشي كورونا في البلاد ستواصل الارتفاع وقد يبلغ معدل الإصابات الجديدة عتبة الثلاثة آلاف حالة يوميا حتى نهاية سبتمبر الجاري.
رقم : 883832
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