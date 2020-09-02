برهم صالح: نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنسا

وصرح الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاربعاء خلال موتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون: نحن نتطلع لبناء شراكة استراتيجية مع فرنسا.



واضاف برهم صالح ان الانتصار على الارهاب كان كبيرا ولكن التحديات لا زالت قائمة.

وتابع الرئيس العراقي: تحدثنا خلال اللقاء مع الرئيس الفرنسي عن العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية التي تخدم البلدين.



وصرح ان العراق يتطلع لدور محوري في المنطقة بما يحقق استقرارها.



وقال صالح : سنعلن عن مشاريع وعقود بين العراق وفرنسا.



ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان التدخلات الخارجية من شأنها ان تضعف العراق معربا عن دعم فرنسا للعراق وشعبه.



وتابع ماكرون: اود ان اكرر صداقة فرنسا تجاه العراق وشعبه.



وقال الرئيس الفرنسي انه من مصلحة المجتمع الدولي دعم العراق.



وصرح ماكرون: قدمنا للعراق مشروع يحمي سيادته وننتظر موافقة قادته قبل دعم بلادهم مضيفا ان على زعماء العراق قيادة مرحلة انتقالية تحمي سيادة بلدهم وتعزز أمن المنطقة.



وتابع ماكرون ان العراق يمر بمرحلة مفصلية والحرب على داعش لم تنته.