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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 14:01

رئاسة اقليم كردستان العراق تكشف ما دار بين الكاظمي وبارزاني

رئاسة اقليم كردستان العراق تكشف ما دار بين الكاظمي وبارزاني
وذكر بيان لرئاسة الاقليم ان "الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية في العراق، و وباء فيروس كورونا وما خلفه من تأثير خاصة على القطاع الاقتصادي، ومساعي مكافحته، واستمرار المباحثات بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومخاطر الارهاب وتحركات داعش في المنطقة عامة اضافة الى عدة مسائل مهمة"حسبما افاد موقع الفرات.

واضاف البيان انه "تم التأكيد على الحاجة الى التعايش المشترك بين المكونات والاطراف كافة لمواجهة التحديات وتخطي الازمات،و اهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لمواجهة مخاطر الارهاب، والاطمئنان من القضاء على تنظيم داعش".
رقم : 883835
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