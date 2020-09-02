نواب بمجلس الأمة الكويتي يطالبون بطرح الثقة في وزير الداخلية

وأوضح أن ذلك الطلب جرى تقديمه وذلك إثر الاستجواب الموجه له من النائب "محمد هايف".



ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه.



وأضاف أنه بناء على ذلك سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة الخميس الموافق 10 سبتمبر/أيلول الجاري.



وكشف "الغانم" أن النواب الموقعين على طلب طرح الثقة هم كل: من "خالد العتيبي"، و"ثامر السويط"، و"عبدالكريم الكندري"، و"محمد المطير"، و"نايف المرداس"، و"حمدان العازمي"، و"عادل الدمخي"، و"عبدالله فهاد"، و"شعيب المويزري"، و"محمد هايف".



وتضمن استجواب النائب "هايف" محورين هما انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين من دون سند من القانون، والتستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي.



واعتبر النائب "خالد العتيبي" أن وزير الداخلية جسد المشهد الحقيقي لتمسك المسؤول بالمنصب، مشددا على ضرورة أن يقدم وزير الداخلية استقالته، خاصة أن هذه الازمة أكبر من أن نحتويها وستبقى آثارها موجودة.



وأفاد "العتيبي" بأن هناك اكثر من 1000 ملف مفقود في أمن الدولة من الممكن أن يكون منها ما يخص قضية فساد الصندوق الماليزي.