قيادي في حماس يكشف عن هدف زيارة هنية للبنان

واضاف مرة في حوار خاص مع "المركز الفلسطيني للإعلام" ان هنية إلى لبنان تأتي ضمن سياق الحراك السياسي الواسع الذي تقوم به حركة حماس لتعزيز الموقف الفلسطيني، وإطلاع المسؤولين اللبنانيين على آخر تطورات المشهد الفلسطيني، وتعزيز العلاقة مع القوى الفلسطينية والمقاومة في لبنان، وأن الزيارة تتضمن اللقاء مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والالتقاء بالفاعليات وأبناء شعبنا في المخيمات.



وتابع أن هنية وقيادة الحركة يتابعون دائمًا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويتواصلون مع مختلف القوى اللبنانية، وهم سيتناولون القضايا المحلية التي تهم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مثل الحقوق الإنسانية، والأمن والاستقرار، والتمسك بحق العودة، ورفض التوطين، مشددا على أن الزيارة محل ترحيب فلسطيني ولبناني واسع، وذلك تقديرًا للحركة ومواقفها وخطها المقاوم.



واعتبر أن حماس مرتاحة جدًّا للعلاقة التي تربطها بمختلف القوى اللبنانية، خاصة أن لبنان بمختلف مكوناته له علاقة مميزة مع القضية الفلسطينية، وأن المقاومة في لبنان تربطها علاقة وثيقة بمختلف القوى الفلسطينية وحركة حماس تحديدًا.



واشار الى أن الحركة تبذل جهودًا سياسية كبيرة في هذه الفترة من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية واستمرار مشروع المقاومة بجهوزيته وكفاءته العالية، وكسر الحصار عن قطاع غزة، والدفاع عن مدينة القدس في وجه المخاطر الكبيرة التي تستهدفها، وحماية مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج.



ونوه الى إنه في السنوات الماضية تعرضت القضية الفلسطينية لاستهداف كبير، مثل الإعلان عن صفقة القرن، ومخطط ضم الضفة الغربية، وتهديد قضية اللاجئين، وارتفاع مستوى الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، وتسارع خطوات التطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني.



وأوضح أن الحركة ردت على هذه التهديدات من خلال الاستمرار في مشروع المقاومة، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتواصل مع الدول المؤثرة إقليميًّا ودوليًّا، والتنسيق مع قوى المقاومة في المنطقة، وتثبيت مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عنهم ومحاولة تخفيف العبئ عنهم، والتشدد في معارضة الخطوات التطبيعية التي تعد خروجًا عن الإجماع العربي وتنكرًا للقرارات العربية.



ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، ووفد قيادي في الحركة، العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء.