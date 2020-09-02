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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 15:01

لبنان بحاجة الى مساعدات مالية لترميم المستشفيات

لبنان بحاجة الى مساعدات مالية لترميم المستشفيات
وعقد اليوم الاربعاء اجتماع طبي ضم النقيب شرف ابو شرف وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي والامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة، بهدف وضع آلية عمل لتوزيع المساعدات الطبية على المستشفيات والاطباء.
وبعد الاجتماع قال ابوشرف انه تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الجهات التي توزع المساعدات على المستشفيات بالتعاون مع نقابة الاطباء وانشاء لجنة عملية لتوزيع الهبات بشكل شفاف.

واكدوا عل وجوب فتح حساب خاص في النقابة لتلقي الهبات والمساعدات على أن تشرف لجنة الأزمة في النقابة على توزيع المساعدات.

انفجار 4 اغسطس في مرفأ بيروت، ألقى بثقله على المستشفيات البيروتية الأساسية التي امتدّت الأضرار إليها فأعاقت وشلّت العمل الطبيعية فيها وتعذّرت إمكانية تقديم الرعاية الصحّية في 4 مستشفيات وسط العاصمة بيروت، منها ما ينتمي إلى القطاع الإستشفائي الخاص كالمستشفى اللبناني الجعيتاوي ومستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثودكس ومستشفى راهبات الوردية. وعلى صعيد القطاع الاستشفائي الحكومي تضرّرت مستشفى الكرنتينا.

وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 6 اشخاص من الجسم الطبّي والتمريضي في مستشفيات نتيجة ضغط الانفجار وسط بيروت، كما توفّي ٩ مرضى كانوا يتلقّون العلاج داخل مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثودكس.
رقم : 883864
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