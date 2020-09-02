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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 17:08

الكاظمي: هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وفرنسا

الكاظمي: هناك اولوية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وفرنسا
وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، "أنا سعيد بزيارة ماكرون إلى بغداد، وفرنسا شريك مهم للعراق".

واضاف "نحن مهتمون لتوسيع الشراكة مع فرنسا"، مشيرا الى ان "هناك الكثير من جوانب التعاون بين العراق وفرنسا".

وتابع "نسعى لتفعيل العمل بوثيقة التفاهم الاستراتيجي بين البلدين"، لافتا الى ان "فرنسا قدمت الدعم للعراق في حربه ضد داعش".

واكد "اننا سنعمل على تذليل كل التحديات أمام الشركات الفرنسية"، مقدما شكره لـ"ماكرون على اهتمامه بحماية سيادة العراق، كون السيادة العراقية خط أحمر".

من جانبه اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استعداد بلاده للإلتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق، فيما اشار الى ان فرنسا ستدعم المشاريع المهمة منها مترو بغداد.

وقال ماكرون ان "فرنسا تدعم سيادة العراق، ومستعدة للإلتزام بتأمين مصادر الطاقة للعراق"، مبينا "اننا تناولنا مع الكاظمي مسألة تعزيز التعاون العسكري".
رقم : 883872
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