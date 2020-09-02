الوفاق الليبية تعلن عن خروقات لوقف اطلاق النار غرب سرت

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد قنونو في تصريح نشرته صفحة "عملية بركان الغضب"، بموقع "فيسبوك"، أن "قواتنا رصدت عند الساعة 12:06 ليلا، خرقا متوقعا لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة".



وأفاد قنونو بأن "مليشيات حفتر في محور سرت أطلقت 6 صواريخ غراد باتجاه مواقع تمركزات قواتنا غربي المدينة"، مشيرا إلى أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد، وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى، للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين.



يشار إلى أن الجيش الليبي أعلن عن الخرق الأول لوقف إطلاق النار في 27 آب/ أغسطس الماضي، حينما قصفت قوات حفتر تمركزاته غربي سرت بأكثر من 12 صاروخ غراد.



ويسود ليبيا وقف لإطلاق النار منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، بعد بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس نواب طبرق الداعم لحفتر.