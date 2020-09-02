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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 18:48

واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبومبيو، اليوم الأربعاء، تحدث فيه عن عدة قضايا دولية.

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة ستدرج المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة فاكيسو موشوشوكو في القائمة السوداء، وستفرض قيودا على تأشيرات الدخول ضد أفراد بعينهم.

ونشرت وزارة المالية الأميركية على موقعها الإلكتروني بيانا بخصوص العقوبات تضمن اسمي بنسودا وموشوشوكو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات إذا استمرت تحقيقاتها في جرائم حرب من المحتمل ارتكبها أميركيون في أفغانستان، وإسرائيليون في فلسطين.

وفي 2019 ألغت واشنطن تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة.

وتأتي العقوبات على مدعية المحكمة الجنائية الدولية لتحقيقها في احتمال "ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان".

وشنت الولايات المتحدة حربا دموية على أفغانستان دون مبرر مشروع وبذريعة مكافحة الإرهاب قبل 19 سنة.

من جهة أخرى أعلن بومبيو، ان أمريكا قررت فرض قيود على زيارة دبلوماسيين صينيين للمؤسسات الحكومية والأكاديمية الأمريكية.

وأكد بومبيو على ضرورة "الوقوف في وجه الحزب الشيوعي الصيني وما يقوم به من تصرفات عدوانية في بحر الصين الجنوبي وفي منطقة التبت".

وحول لبنان اعتبر وزير الخارجية الأمريكية إن "الوضع في لبنان غير مقبول"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "نزع سلاح حزب الله أكبر التحديات في لبنان"، وذلك في اشارة الى تهديد المقاومة اللبنانية للكيان الاسرائيلي الذي يحتل مزارع شبعا اللبنانية والاراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية.

وعن التوترات في شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بسبب التنقيب عن النفط والغاز، قال بومبيو إنه "يجب على الجميع تخفيف التوتر في المتوسط".

وعن تطورات بيلاروسيا قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه "يجب وقف العنف ضد المعارضة في بيلاروسيا فورا".
رقم : 883889
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