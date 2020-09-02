الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 18:51

الحسكة تعيش في الظلام بعد انقطاع الكهرباء.. التفاصيل

الحسكة تعيش في الظلام بعد انقطاع الكهرباء.. التفاصيل
وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن ورشات الصيانة التابعة للشركة قامت بالكشف على خط توتر 230 ك.ف الواصل بين الطبقة والأبواب إلى خروجه عن الخدمة وتبين وجود قطع فاز في قرية أم مدفع جنوب غرب المدينة والعمل جار على إصلاحه من قبل ورشات الشركة العامة.

وأضاف عكلة: تتم الآن تغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي عن طريق منشأة توليد السويدية لحين إصلاح خط التوتر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية.

إلى ذلك تستمر عمليات إصلاح 3 أبراج توتر على “خط 66” المغذي لعدد من محطات التحويل التي تسبب بانهيارها ورشات تابعة لمجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في قرية الفلاح بمحيط مدينة الحسكة.
رقم : 883891
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020
ربيع
ربيع 'التطبيع'.. هل تخرج السعودية راسها من رمال الربع الخالي؟
1 أيلول 2020
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
هل يُنهي قاسم سُليماني أحلام ترامب السياسيّة؟
1 أيلول 2020
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
إقامة الليلة الأخيرة لمراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة
1 أيلول 2020
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
سيد المقاومة وخطاب الاقتدار
31 آب 2020
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
الذكرى 42 لإخفاء الإمام موسى الصدر
31 آب 2020
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
غزة تبحث عن الحياة بين ركام الموت
31 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس