الحسكة تعيش في الظلام بعد انقطاع الكهرباء.. التفاصيل

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن ورشات الصيانة التابعة للشركة قامت بالكشف على خط توتر 230 ك.ف الواصل بين الطبقة والأبواب إلى خروجه عن الخدمة وتبين وجود قطع فاز في قرية أم مدفع جنوب غرب المدينة والعمل جار على إصلاحه من قبل ورشات الشركة العامة.



وأضاف عكلة: تتم الآن تغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي عن طريق منشأة توليد السويدية لحين إصلاح خط التوتر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية.



إلى ذلك تستمر عمليات إصلاح 3 أبراج توتر على “خط 66” المغذي لعدد من محطات التحويل التي تسبب بانهيارها ورشات تابعة لمجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في قرية الفلاح بمحيط مدينة الحسكة.