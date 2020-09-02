في إطار استمرار جولة التطبيع.. كوشنر يلتقي أمير قطر

وجرى استعراض العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقال البيت الأبيض في بيان، إن صهر الرئيس الأمريكي، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، ناقشا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى يوم أمس، جاريد كوشنير في العاصمة الرياض، في إطار جولة التطبيع العلنية التي يجريها كوشنير.



وتأتي زيارة كوشنر إلى قطر، بعد زيارات مماثلة للإمارات والبحرين والسعودية في إطار جولة التطبيع العلنية التي يقوم بها كوشنر لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى عملية التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي، بعد اعلان الامارات التطبيع الكامل مع الكيان الاسرائيلي وبعد ان فتحت السعودية اجواءها للطيران الاسرائيلي.