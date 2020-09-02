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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 18:59

وزير النفط اليمني يكشف ما ينهبه العدوان من عائدات الثروة النفطية

وزير النفط اليمني يكشف ما ينهبه العدوان من عائدات الثروة النفطية
وأوضح الوزير دارس "أن المرتزقة نهبوا 18 مليون برميل نفط عام 2018 وأودعوا ثمنها في البنوك السعودية وحساباتهم الشخصية، لافتًا إلى نهبهم أيضا 29 مليون برميلًا من النفط عام 2019 بقيمة تتجاوز 300 مليار ريال يمني.

وأشار إلى أن المرتزقة ينهبون 7 إلى 10 قاطرات نفط من مصفاة صافر يوميا بقيمة 60 مليون ريال ويبيعوها إلى أشخاص معنيين في مصافي مارب، مؤكدًا أن مصافي مارب تنتج 84 إلى 90 قاطرة غاز وعائدتها تذهب إلى المرتزقة، إضافة إلى انتاج 9200 برميل يوميا بين بترول وديزل ومازوت وعائداتها تذهب للمرتزقة وتتجاوز 600 مليون ريال يمني يوميا.

وتساءل وزير النفط بالقول "أين تذهب عائدات الثروة النفطية اليمنية في المناطق المحتلة؟ هل يستفيد منها أبناء الشعب اليمني؟.

وبين أن الشعب اليمني لم يركع في تاريخه لأحد، ولن يركع اليوم مهما كانت التضحيات.
رقم : 883896
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