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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 20:15

ماكرون يكشف خطة التعاون بين العراق وفرنسا

ماكرون يكشف خطة التعاون بين العراق وفرنسا
وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، ماكرون؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل التعاون المشترك".

واكد ماكرون بحسب البيان، :"حرصتُ على زيارة العراق، وهي زيارتي الأولى له بعد عدة زيارات وزارية، وذلك لنعبر عن دعمنا للعراق وللمرحلة التاريخية والديمقراطية التي يمر بها"، مضيفا أن "هناك تاريخاً يربط بين بلدينا، ولقد قاتلنا الإرهاب معا وسنستمر".

واشاد الرئيس الفرنسي، "بشجاعة القوات المسلحة العراقية".

وشدد، على "رغبة بلاده بتعزيز الشراكة مع العراق"، معلناً "وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون بين البلدين".

واشار الرئيس الفرنسي الى" تبني تنمية استراتيجية واقتصادية واجتماعية وتعليمية"، مؤكدا " ضرورة التعاون المستمر بين البلدين والسلطتين التشريعيتين لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك من خلال النواب باعتبارهم ممثلين سيُعبِّرون عن حاجة مناطقهم".

ولفت الى ان "رئيس الجمعية الفرنسية سيتواصل مع سيادته لتنسيق التعاون بين البرلمانين؛ من أجل الانطلاق بتطبيق الاستراتيجية في عموم مناطق العراق"، مشيراً إلى أن "فرنسا تدرك التحديات التي تواجه العراق، وهي إلى جانبه".

من جانبه، اكد الحلبوسي "دعم السلطة التشريعية للحكومة العراقية؛ من أجل المضي بخطوات التعاون المشترك بين البلدين، الذي ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين".

واشار الى "اهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل العمل النيابي للسلطتين التشريعيتين في كلا البلدين الصديقين".
رقم : 883909
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