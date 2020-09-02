خمسة أيام على الثورة المصرية ضد السيسي

القاهرة (اسلام تايمز) - الفقر والحرمان وانتهاك حقوق الانسان وبيع الارض، واقع مرير يعيشه المصريين، دفعهم الى التنديد بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي هيمن على السلطة بالقمع وأموال دول الخليج الفارسي والدعم الأميركي.