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الأربعاء 2 أيلول 2020 ساعة 22:22

الأزهر يدين بشدة إعادة نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للرسول

الأزهر يدين بشدة إعادة نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للرسول
وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في بيان على فيسبوك إن "الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان".

واكد الأزهر انقرار إعادة نشر الرسوم "استفزاز غير مبرر لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم حول العالم".

وكرر الأزهر إدانته الشديدة للهجوم على مقر الصحيفة، مؤكدا "رفض الإسلام لأي أعمال عنف" لكنه دعا " القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم".

وقالت الصحيفة الثلاثاء أن "إعادة نشر الرسوم هذا الأسبوع الموافق لبدء محاكمة شركاء منفذي الهجوم في يناير/ كانون الثاني 2015 يبدو أمرا ضروريا بالنسبة لنا".

ونشرت صحيفة يلاندس بوستن الدنماركية الرسوم في البداية في سبتمبر/ أيلول 2005، ثم نشرتها شارلي إيبدو عام 2006.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه "ليس في موقع يمكنه من إصدار حكم على قرار المجلة بإعادة نشر الرسوم، مضيفا أن فرنسا تتمتع بحرية التعبير"، على حد تعبيره.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى إظهار الكياسة والاحترام لبعضهم بعضا وتجنب "حوار الكراهية".
رقم : 883927
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