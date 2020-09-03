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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 08:29

شكوى ضد 'النهضة' التونسية بسبب التلفزة

شكوى ضد
وأعلن عبو عن إحالته "شكاية لوكيل الجمهورية ضد "حركة النهضة" تتعلق بامتلاكها 4 قنوات تلفزيونیة وهو ما تأكد بقرينة قوية حول وجود عملية تبيض أموال من خلال عمليات الإشهار".

وصرح بأنه "إضافة إلى الشكاية، طالب بالتدقيق في ممتلكاتها وسياراتها ومقراتها وحول ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات حول وجود أشخاص تابعين للحركة سجلتهم متبرعين وهم متوفون".

وأضاف أنه طالب بإحالة الملفات الاستخباراتية الخاصة بالأحزاب السياسية على القضاء إلا أنه لم يجد استجابة لذلك، موضحا أنه أذن بفتح تحقيق في شبهات فساد وممتلكات ضد عدة سياسيين وأحزاب من بينها حزبه "التيار الديمقراطي" وعدة إعلاميين.

كما أفاد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد بأنه أحال يوم 27 أغسطس ملف التدقيق والبحث في ملف امتلاك إلياس الفخفاخ أسهما في شركة Valyce، إلى القضاء.

يذكر ان محمد عبو أعلن يوم امس الأربعاء، استقالته من الأمانة العامة لحزب "التيار الديمقراطي" ومغادرة الحياة السياسية.
رقم : 883967
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