ظريف: الاستسلام لاميركا خوفا من غضبها يزيد شهيتها

وكتب محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واضاف ان هذا النهج بدا بفرض الحظر على الاشخاص ، ثم تصاعد ليمتد إلى قوى صغيرة ومتوسطة وكبيرة ، وأصبحت الآن تطال شخصيات دولية.



وتابع ظريف ان السبيل الوحيد لوقف هذا الجنون اللامتناهي هو وقف الانصياع لإرادة [أمريكا]. فالاستسلام خوفا من الغضب الأميركي يزيد من شهيتها فحسب.



واعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الأربعاء عقوبات على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.



وأضاف بومبيو أن الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضًا، في إشارة إلى بنسودا وموشوشوكو.