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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 08:33

اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر

اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
وفي كلمته خلال ذكرى تأبينية للشهداء، قال اللواء عبدالرحيم موسوي الى انه طيلة 1400 عام وقعت العديد من الاحداث حاول خلالها اعداء الاسلام اطفاء نور نهضة عاشوراء، ولكنهم لم يفلحوا، لأنه ما دام الكون موجودا فإن اسم ابي عبدالله عليه السلام ونهضة عاشوراء ستبقى راسخة.

وأضاف: لعل الكثير كانوا يتصورون والى قبل شهر، أن فايروس كورونا المشؤوم قد يؤثر على مراسم تاسوعاء وعاشوراء ومحرم، ولكن نداءات "يا حسين" و"لبيك يا حسين" التي أطلقها الشعب، أثبتت مرة اخرى ان نور أبي عبدالله الحسين عليه السلا لا يمكن اطفاؤه.

ولفت الى ان شهر محرم هذا العام، تحولت كل ايران الى حسينية، وقد شهدنا تحويل التهديد الى فرصة، بحيث تحولت البيوت والأزقة والمعسكرات الى حسينيات يطلق فيها نداء "يا حسين"، مشددا على ان الدولة التي تتحول معسكراتها الى حسينيات، لا يمكن هزيمتها، مصرحا: ان الشعب الايراني العظيم تربى في مدرسة أبي عبدالله الحسين عليه السلام، لكي يدافع عن المعروف في مواجهة المنكر.

وقال اللواء موسوي: ان جرثومة المنكر في العالم اليوم تتمثثل في أميركا المجرمة والكيان الصهيوني المشؤوم النجس، مؤكدا ان الشععب الايراني وبحول الله وقوته، سيهوي بمطرقة مقاومته على رأس جرثومة المنكر في العالم.

وبيّن ان حربنا اليوم مع أميركا هي حرب الارادات، مضيفا: إننا أردنا ان نبقي راية أبي عبدالله عليه السلام خفاقة، وأن نطيح الاستكبار العالمي من أريكة التفرعن والإجرام، وهذه الارادة تحظى بإسناد دماء الشهداء ومباركتهم، الشهداء الذين مضوا على درب عاشوراء.. مشددا على اننا سنمضي صامدين في مسار المقاومة حتى الأخير بقيادة سماحة الامام الخامنئي.
رقم : 883969
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