قالیباف: البرلمان يبذل قصارى جهده لازالة الحرمان من البلاد

وقال قاليباف في تصريح ادلى به في حشد من المواطنين الاربعاء خلال زيارته لمنطقة "سادات حسيني" دهدز التابعة لمدينة ايذة بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، اننا نبذل جهودنا بمعية المواطنين والشباب في المناطق الاقل نموا ومنها "سادات حسيني" لحل المشاكل التي تواجهها.



واضاف: حينما نقول باننا مدينون لاهالي خوزستان لا نقول ذلك مجاملة اذ ان اهالي خوزستان ومن ضمنهم عشائرها الغيارى قد ضحوا بكل ما لديهم من اجل الوطن.



واشار رئيس مجلس الشورى الى تنظيم الخطة التنموية الخمسية السابعة في العام القادم واضاف، انه عند تنظيم هذه الخطة من قبل مجلس الشورى الاسلامي سيتم الاخذ بنظر الاعتبار بنودا لحل مشاكل المحرومين.



يذكر ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي بدا الثلاثاء اولى زياراته للمحافظات من محافظة خوزستان والتي من المقرر ان تستمر 4 ايام.