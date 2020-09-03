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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 08:37

الصحة الايرانية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل عام

الصحة الايرانية: لقاح كورونا لن يكون متاحا قبل عام
وقالت لاري في تصريح صحفي الاربعاء في جامعة العلوم الطبية بمدينة قزوين شمال غرب طهران، ان بعض الدول والمراكز البحثية في العالم من الصين وروسيا وبريطانيا والهند تدعي التوصل الى صنع لقاح كورونا ونحن ايضا نتقدم مع العالم الى الامام في هذا المجال.

واضافت، ان صنع لقاح كورونا بحاجة الى مراحل مختبرية؛ اختبارات حيوانية وانسانية ومن ثم العمل التجريبي ويجب اختباره على ما بين 100 الى 3 آلاف شخص لتحديد تاثيره وعدم خطورته.

وتابعت لاري، انه بناء على ذلك فاننا يمكننا الاستفادة من لقاح موافق عليه من قبل منظمة الصحة العالمية لانه وفقا للمقالات والابحاث المنجزة يفقد المريض مناعته تجاه المرض بعد عدة اشهر من استخدامه لهذه اللقاحات.

وقالت المتحدثة، اننا اتخذنا الاجراءات اللازمة في هذا المجال بناء على الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية واجرينا مراسلات مع الدول المتقدمة في مجال صنع اللقاح ووضعنا سلتنا في الدور.

واوضحت لاري بان هنالك الكثير من المقالات الواردة في مجال مرض كورونا المستجد وورد في بعضها ان سرعة انتقال الفيروس تضاعف ما بين 9 الى 10 اضعاف ولكن لم يثبت لنا لغاية الان شيء حول التغيير الجيني للفيروس ولم نشاهد في ابحاثنا شيئا من هذا القبيل عمليا.

وحول افتتاح المدارس قريبا في البلاد قالت، ان السياسة العامة في العالم مبنية على اساس افتتاح المدارس لانه وفقا لاعلان منظمة الصحة العالمية ليس من المعلوم الى متى سيستمر فيروس كورونا ولا يمكن اغلاق جميع الاجهزة والمؤسسات.

واضافت، ان وزارة الصحة مكلفة بوضع بروتوكولات صارمة لان صحة وسلامة التلامذة واوليائهم والمعلمين مهمة جدا بالنسبة لنا.

وصرحت انه وفقا لاخر اجتماع عقد بحضور وزيري التربية والتعليم والصحة فقد تقرر انعقاد الصفوف الدراسية في المدارس والجامعات بصورة حضورية وشبه حضورية.

واعتبرت انعقاد الصفوف الدراسية الحضورية في المدارس امرا مهما جدا للصحة الجسمية والنفسية للتلامذة الذين لا ينبغي ان يبقوا بعيدين عن اجواء الدراسة ولكن ينبغي في الوقت ذاته المحافظة على صحتهم وسلامتهم من خلال وضع بروتوكولات صارمة.
رقم : 883972
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