قائد قوات ايران البرية للجیش: صلابة قائد الثورة تهز اركان الأعداء

وأضاف العميد كيومرث حيدري امس الأربعاء ، في حفل افتتاح قاعدة النقيب الشهيد شافي ناظري في اللواء 277 الهجومي المتنقل للشهيد تولائي في الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان في شرق خراسان الرضوية ان وجود قائد الثورة الاسلامية ونظرته الثاقبة وبصيرته وحكمته كشفت عن وجه الأعداء ، والشعب الايراني اليقظ الذي برهن بأنه متمسك دوما بالمثل العليا للنظام والثورة ، والقوات المسلحة الايرانية ، التي زرعت بقدراتها الردعية اليأس في قلوب الأعداء تمثل المؤشرات المهمة والفريدة لنظامالجمهورية الاسلامية المقدس التي تميز ايران تمامًا عن باقي دول العالم الأخرى.



وتابع انه لهذا السبب وخلافًا للرغبة الوهمية للعدو الذي يريد ضعف وتخلف إيران الإسلامية في جميع المجالات ، وخاصة العسكرية ، فإن بلادنا اليوم تتمتع بمستوى عالي جدا من الاستقرار والأمن.



وقال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، ومن خلال قدراتها وجهوزيتها الملحوظة والعالية جدا واللامتناهية تسجل حضورها المقتدر والشامخ والصلب في كل ثغور البلاد .



وأضاف ان أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية على راسهم اميركا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط ، موجودون في المنطقة في هذا الوقت الحرج ويحاولون يائسين بدعم من عناصرها الماجورة والعميلة جعل ايران الاسلام دولة غير آمنة.