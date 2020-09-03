الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 08:42

قائد قوات ايران البرية للجیش: صلابة قائد الثورة تهز اركان الأعداء

قائد قوات ايران البرية للجیش: صلابة قائد الثورة تهز اركان الأعداء
وأضاف العميد كيومرث حيدري امس الأربعاء ، في حفل افتتاح قاعدة النقيب الشهيد شافي ناظري في اللواء 277 الهجومي المتنقل للشهيد تولائي في الشريط الحدودي بين إيران وأفغانستان في شرق خراسان الرضوية ان وجود قائد الثورة الاسلامية ونظرته الثاقبة وبصيرته وحكمته كشفت عن وجه الأعداء ، والشعب الايراني اليقظ الذي برهن بأنه متمسك دوما بالمثل العليا للنظام والثورة ، والقوات المسلحة الايرانية ، التي زرعت بقدراتها الردعية اليأس في قلوب الأعداء تمثل المؤشرات المهمة والفريدة لنظامالجمهورية الاسلامية المقدس التي تميز ايران تمامًا عن باقي دول العالم الأخرى.

وتابع انه لهذا السبب وخلافًا للرغبة الوهمية للعدو الذي يريد ضعف وتخلف إيران الإسلامية في جميع المجالات ، وخاصة العسكرية ، فإن بلادنا اليوم تتمتع بمستوى عالي جدا من الاستقرار والأمن.

وقال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، ومن خلال قدراتها وجهوزيتها الملحوظة والعالية جدا واللامتناهية تسجل حضورها المقتدر والشامخ والصلب في كل ثغور البلاد .

وأضاف ان أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية على راسهم اميركا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط ، موجودون في المنطقة في هذا الوقت الحرج ويحاولون يائسين بدعم من عناصرها الماجورة والعميلة جعل ايران الاسلام دولة غير آمنة.
رقم : 883975
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
2 أيلول 2020
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس