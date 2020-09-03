الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 08:50

قيادتا 'حماس' والجهاد تشيدان بصمود المقاومة

قيادتا
وترأس الاجتماع عن حركة الجهاد الإسلامي أمينها العام زياد النخالة وعن حركة حماس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وأشاد المجتمعون بصمود أبناء الشعب الفلسطيني والاسرى الأبطال ، كما ثمنوا أداء المقاومة وثباتها في الجولة الأخيرة وجولات المواجهة السابقة التي دللت على تطور المقاومة وحكمتها العالية وصوابية نهجها.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك ما يتعلق بملف غزة وإجراءات كسر الحصار وخيارات المقاومة في التصدي للاحتلال .

واستعرض المجتمعون رؤاهم المشتركة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد مساء الخميس ما بين رام الله وبيروت عبر "الفيديو كونفرنس"، حيث أكدوا على ضرورة وحدة الموقف المشترك بينهما وبين الفصائل بشأن ما سيحمله الاجتماع.

وأكدت قيادة الحركتين على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بينهما، وتم استعراض بعض الجوانب المهمة في تطوير العلاقة بين حماس والجهاد الإسلامي في شتى المجالات ، حيث شدد اللقاء على أهمية التواصل والتنسيق بينهما لمواجهة العدوان والتصدي للمؤامرات وبشكل خاص صفقة القرن ومخططات الضم الاستعماري ومشاريع التطبيع ومحاولات تشديد وشرعنة حصار غزة.

وتطرق الاجتماع إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات ، حيث أكد المجتمعون على ضرورة حماية الوجود الفلسطيني في مواجهة كل التحديات السياسية والمعيشية بما يضمن ثبات الموقف المتمسك بالعودة .
رقم : 883979
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
2 أيلول 2020
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس