ألمانيا تسجل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات ثماني حالات ليصل الإجمالي إلى 9321 .



ويواصل فيروس كورونا تفشيه في دول العالم، وتشير لغة الارقام الى اكثر من اربعة ملايين اصابة بالفيروس منذ ظهوره في الصين في كانون الاول ديسمبر واكثر من مائتين وست عشرة الف حالة وفاة حيث أُحصي ربع هذه الحالات في روسيا باكثر مليون اصابة ونحو سبعة عشر الف وثلاثمائة حالة وفاة, تليها اسبانيا بنحو اربعمائة وثمانين الف اصابة واكثر من تسعة وعشرين الف وفاة ثم بريطانيا باكثر من ثلاثمائة وسبعة وثلاثين الف اصابة واكثر من احدى واربعين الف وفاة ثم فرنسا بنحو ثلاثمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة اصابة واكثر من ثلاثين الفا وستمائة وثلاثين حالة وفاة.