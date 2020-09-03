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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 12:55

بايدن يقحم 'قضية نافالني' في سباقه الرئاسي مع ترامب

بايدن يقحم
وحسب رواية بايدن الواردة في بيانه، فإن "طريقة الهجوم (التسمم) لا تدع مجالا للشك في الجهة المسؤولة، الدولة الروسية"، وإن ترامب "يرفض مواجهة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وقال بايدن في معرض تهجمه على منافسه ترامب إنه (أي ترامب) "لم يدن الهجوم على نافالني. وصمته تواطؤ. وطالما ظل دونالد ترامب في البيت الأبيض، فإن الأمريكيين أقل أمانا".

وأشار المرشح الرئاسي إلى أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية فإنه سيتعاون مع "الحلفاء والشركاء" من أجل "تقديم الجانب الروسي للعدالة".

في وقت سابق، أصدرت الحكومة الألمانية بيانا مفاده أن علماء السموم في الجيش الألماني ، توصلوا إلى خلاصة بناء على نتائج دراسة لتحليلات حالة نافالني الصحية ، مفادها أنه تعرض لمادة سامة من مجموعة نوفيتشوك.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا مستعدة لتعاون شامل مع ألمانيا للكشف عن جميع ملابسات الوضع بشأن أليكسي نافالني.

وأشار بيسكوف إلى أنه قبل نقل نافالني إلى برلين، لم يتم العثور على أي مواد سامة في جسمه.

ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو لا تزال تنتظر من برلين الرد على طلب مكتب المدعي العام الروسي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزارة الخارجية الألمانية لم تزود السفير الروسي ببرلين بأي دليل بهذا الشأن.
رقم : 884021
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