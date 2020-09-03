الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 12:57

الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة

الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
ولدى افتتاحه صباح اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس عددا من المشاريع التابعة لوزارة الطاقة، أعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه لحضور الجلسة الثانية والعشرين لافتتاح المشاريع الكبيرة في انحاء البلاد، مشيرا الى أن عمليات الافتتاح ستتواصل كل أسبوع حتى نهاية العام الايراني الجاري في 20 مارس 2021 .

وأعرب روحاني عن شكره لقطاع الماء والكهرباء للجهود الكبيرة التي بذلت في هذا القطاع ، مشيرا الى انه يمكن مقارنة ايران بالدول الاخرى وحتى الدول المتقدمة في مجال توفير المياه والطاقة الكهربائية.

واضاف ان هذه الخدمات متوفرة في المدن بنسبة مئة بالمئة ، كما ان 99 بالمئة من القرى تتمتع ايضا بالطاقة الكهربائية حتى لو كان سكانها 20 شخصا أو 10 أشخاص.
وتابع روحاني : بامكاننا ان نعلن اننا قادرون على بناء سد مخزني كل 50 يوما وهذا مبعث فخر للبلاد ، كما اننا قادرون على ربط 30 قرية اسبوعيا بشبكة المياه بما يتطلب ذلك من مقدمات لتصفية المياه ومد شبكات الانابيب.

وأكد روحاني ان حكومته اصدرت قرارا بتقديم تسهيلات وهدايا مناسبة تقديرا للعوائل التي تستهلك اقل ما يمكن من الطاقة الكهربائية ولا تسرف في تبذير هذه الطاقة ، كما أن 30 مليون من سكان البلاد سيُعفون من تسديد اجور الكهرباء خلال الشهرين القادمين تقديرا لترشيدهم في استهلاك الطاقة، وسيستمر منحهم الكهرباء المجانية ماداموا يحافظون على هذا المستوى ، وهذا الأمر يشمل العوائل الفقيرة ايضا.

علما ان الرئيس روحاني رعى اليوم عبر الفيديو مراسم افتتاح خمسة مشاريع للطاقة في محافظات البلاد المختلفة والتي شملت افتتاح وحدة قسم الغاز بطاقته 310 ميغاواط بمحطة دالاهو لتوليد الطاقة الكهربائية بتقنية الدورة المركبة، وثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة اردبيل شمال غرب البلاد، وسد "کلقان شای" في بستان ‌آباد بمحافظة اذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد بطاقة استيعابية تبلغ 21 مليون مترمكعب .
رقم : 884022
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
2 أيلول 2020
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس