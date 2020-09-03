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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 13:25
الرئيس المصري يعزل نائبا بمجلس الدولة
وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، وزير العدل بتنفيذه.
وأشار القرار إلى أنه جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020، في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884033
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