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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 14:20

روحاني: أميركا منيت بهزائم سياسية غير مسبوقة

روحاني: أميركا منيت بهزائم سياسية غير مسبوقة
وأوضح روحاني ،في مراسم تدشين مشاريع تنموية اليوم الخميس، أن لم يسبق لاميركا على مدى أكثر من 70 عاما من تأسيس الامم المتحدة، أن تصيغ مشروع قرار ضد الشعب الايراني، وتستجدى شهورا وتتواصل مع مختلف الدول، في اشارة لمشروع قرار الاميركي الرامي لاجهاض قرار مجلس الامن الدولي برفع الحظر التسليحي عن ايران.

وأشار الرئيس الايراني الى أن بلدا واحدا فقط أيد مشروع القرار الاميركي وعارضه أو إمتنع عن تأييده 13 بلدا، أي أنهم أفشلوا مشروع القرار الاميركي.

وبيّن روحاني أن مشروع آلية الزناد الذي طرحه الاميركيون لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران، قد طرحته واشنطن في اجتماع لمجلس الامن الدولي قبل نحو عشرة ايام حول فلسطين والمنطقة، حيث إن تم رفضه من قبل 13 عضوا من اصل 14 شاركوا وتحدثوا بالجلسة.

وأضاف الرئيس روحاني أن اعضاء مجلس الامن الدولي اعلنوا أن المشروع الاميركي غير مقبول وأن مثل هذه الهزيمة فريدة من نوعها ويُعزى لصمود الشعب الايراني، إذ إن ولولا هذا الصمود لفرضت اميركا قرارات أشد قسوة من مشروع القرار هذا ولنالت كل أمانيها ضد الشعب.

وبيّن روحاني أن وبصمود ومقاومة الشعب شهدنا هزيمة اميركا سياسيا في الامم المتحدة ومن جهة أخرى نشهد اعمار ايران.

من جهة ثانية أشاد الرئيس الايراني بالتزام الناس بالارشادات الصحية ضد فيروس كورونا رغم الضغوطات المتأتية من الحظر الاميركي، ما أدى لاجتياز الموجة الاولى من الجائحة بشكل أفضل مقارنة مع دول أخرى، معربا عن اعتقاده بان الموجة الثانية من تفشي الفيروس شارفت على الانتهاء.
رقم : 884039
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