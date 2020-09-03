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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 14:23

بومبيو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بالفساد

بومبيو يتهم المحكمة الجنائية الدولية بالفساد
وقال بومبيو في معرض تعليقه على فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ومدير قسم الاختصاص والتعاون والتكميل بمكتب المدعي العام للمحكمة، فاكيسو موشوشوكو، قال: "هذه المجموعة من السياسيين في لاهاي تهدد رجالنا الذين خدموا وحاربوا في أفغانستان. هذه محكمة لجامحين مع محامين بفساد سافر، تهدد بمساءلة الأمريكيين الذين قاتلوا من أجل الحرية في أفغانستان. هذا غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لقد بدأنا بممارسة ضغوط حقيقية على المحكمة. الولايات المتحدة لم تشارك في إبرام الاتفاقات الخاصة بإنشاء هذه المحكمة، ولا تريد أن تكون لها أي علاقة بها".

ووعد بومبيو بإبقاء اليد على موضع نبض الأحداث إلى أن تظهر الثقة الكاملة في عدم اختصاص محاكمة المواطنين الأمريكيين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية دانت في وقت سابق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على المدعي العام وأحد المدعين، مؤكدة أنها ستواصل دعم كوادرها والوفاء بمهمتها بشأن مكافحة الإفلات من العقاب من أخطر الجرائم في القانون الدولي وفقا لولايتها.

وارتكبت القوات الاميركية جرائم حرب ضد الشعب الافغاني من خلال عمليات القصف والغارات الجوية على المناطق الاهلة بالسكان مما قتل خلالها الالاف من الابرياء المدنيين بين الاطفال والنساء والمسنين .
رقم : 884040
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