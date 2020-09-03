‘‘قسد‘‘ تشن حملة مداهمات بمخيم الهول في ريف الحسكة

كما اشارت هذه التنسيقيات الى ان "قسد" قامت ليل أمس بتثبيت نقاط عسكرية جديدة في بلدة الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وبين الشحيل وبلدة الزر بالقرب من مسجد أبو سعد، لأسباب مجهولة.