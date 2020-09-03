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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 14:31

‘‘المرصد السوري‘‘ المعارض: تركيا قصفت جنوب بلدة عين العرب

‘‘المرصد السوري‘‘ المعارض: تركيا قصفت جنوب بلدة عين العرب
كما تحدث المرصد عن نزوح حوالي 10% من سكان بلدة أبو راسين وريفها بريف الحسكة الشمالي الغربي، وبلدة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، إلى مدينة الحسكة، خلال الساعات والأيام الفائتة، بعد ترويج معلومات من قبل مسؤولين في "قسد" عن هجوم تركي وشيك على المنطقة.

وفي موضوع آخر قال المرصد المعارض ان مسلحين ينتمون لداعش استهدفوا بقنبلة يدوية منزلا لأحد التجار في بلدة البصيرة الخاضعة لسيطرة "قسد" بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك بعد مطالبته بدفع "الزكاة" لداعش.

كما اشار الى ان طلاب ما تسمى "جامعة حلب الحرة" نظموا وقفة احتجاجية في مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم في الجامعة من سجون "هيئة تحرير الشام"، التي اعتقلته قبل أيام من بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، على خلفية مشادة كلامية بينه وبين مسلحين في "الهيئة".
رقم : 884045
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