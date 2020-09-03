كشف 4 أطنان من نترات الأمونيوم بمرفأ بيروت لم يعلم أحد بها!

وكشفت معلومات أن "وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت، إكتشفت حاوية على أطراف المرفأ وبداخلها نحو 4 أطنان من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 وتسبب انفجارها بكارثة بيروت"، مبينة أن "الجمارك في مرفأ بيروت لا علم لها بهذه الحاوية ومحتوياتها. وقد أبلغ ضباط الجيش الجهات المعنية بما وجدوه واتخذوا بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها".
يذكر بأن مرفأ بيروت تعرض لإنفجار هائل في يوم 4 آب إثر حريق شب في مستودع لمرفأ بيروت كان يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيم حيث تسبب الإنفجار بدمار هائل طال مناطق كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت.