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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 16:23

اللواء سلامي يشيد بالشعب وقوى الامن الداخلي في ضمان النظام

اللواء سلامي يشيد بالشعب وقوى الامن الداخلي في ضمان النظام
وأكد اللواء سلامي في اتصال هاتفي مع قائد قوى الامن الداخلي في ايران العميد حسين أشتري اليوم الخميس اننا نشكر الله أنه رغم الدعاية المسمومة لأعداء الإسلام ومحرم ، فإن مراسم العزاء لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين (ع) جرت  بمنتهى الامن والنظام المثالي في التخطيط الدقيق والواعي لقوى الامن الداخلي وتعاون سائر القوى الامنية ولاسيما مشاركة المواطنين الواعنين والملتزمين بالاقون رغم الظروف الخاصة بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود التي فرضتها الإجراءات الصحية  وسجلت بذلك تجربة فريدة في التاريخ.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني مشاركة الشعب الإيراني العزيز في إقامة مراسم العزاء في يومي التاسع والعاشر من محرم تلبية لتوصيات قائد الثورة الاسلامية والتزاما بالبروتوكولات الصحية بانها جديرة بالاشادة والتاسي وقال ان تعاون والتزام المعزين والمواكب الحسينية في الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا دليل على شموخ وعظمة وعزة الشعب الايراني والتزامهم بصون نعمة الامن وصحة المجتمع الأمر الذي ساعد منتسبي الشرطة والصحة  في هذه الظروف الحرجة.مؤكدا ان طريقة اجراء المرحلة التكميلة من الانتخابات النيابية في ظل ظروف كورونا بامكانه ان يشكل تجربة لاجراء انتخابات اكبر في المستقبل.
رقم : 884078
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