لافروف: دول أستانا تساعد سوريا في استئصال الإرهاب وضمان سيادتها

موسكو(اسلام تايمز )- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لا تزال ملتزمة بجهودها الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في البلاد.