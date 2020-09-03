الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 16:24

لافروف: دول أستانا تساعد سوريا في استئصال الإرهاب وضمان سيادتها

وأشاد لافروف، في مستهل اجتماع عقده اليوم الخميس في موسكو مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بنتائج الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية الذي اختتم مؤخرا في جنيف، قائلا: "لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، كما ذكرت في المؤتمر الصحفي الختامي، نعتبر هذا الاجتماع مفيدا ومثمرا إلى حد كبير".

وشدد عميد الدبلوماسية الروسية على أن موسكو كإحدى الدول الضامنة في مفاوضات أستانا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سوري-سوري بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري.

وتابع: "بالإضافة إلى العملية السياسية، نتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع على الأرض، حيث نساعد مع شركائنا في صيغة "أستانا" الحكومة السورية والسوريين بأسرهم في تحقيق مهمة استئصال الإرهاب الدولي في أراضيهم وضمان الوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية وسيادتها".

وشدد لافروف على ضرورة متابعة الوضع الإنساني في سوريا بشكل منفصل، محذرا من أن الظروف الإنسانية في البلاد معقدة وتواجه صعوبات ملموسة، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو استجابت بشكل نشط إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا خلال فترة الجائحة، مبديا أسف روسيا إزاء عدم إصغاء الزملاء الغربيين إلى هذه الدعوة.

كما ذكر لافروف أن قضية اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال ملحة للغاية، لافتا إلى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة وأن ذلك سيتيح تخفيف الأعباء الهائلة التي تقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين، بالدرجة الأولى لبنان والأردن وتركيا.
رقم : 884079
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
2 أيلول 2020
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس