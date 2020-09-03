اصابة رئيس الوزراء التركي السابق بفيروس كورونا

وقال يلدريم في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار "Covid-19" إيجابية"، أي انه مصاب بفيروس كورونا.