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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 17:15
اصابة رئيس الوزراء التركي السابق بفيروس كورونا
وقال يلدريم في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لقد ذهبت مع زوجتي إلى مستشفى مدينة أنقرة بسبب وعكة صحية، وبعد الفحص ظهرت نتيجة اختبار "Covid-19" إيجابية"، أي انه مصاب بفيروس كورونا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884093
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