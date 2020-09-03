النمسا تهدد تركيا بعواقب دبلوماسية بسبب الاشتباه بأعمال تجسس

وقالت الصحيفة إن “ضباط تنفيذ القانون النمساويين تتبعوا اثر جاسوس تركى خلال التحقيق في اشتباكات تموز/ يوليو بين نشطاء أكراد واتراك. وقال نيهامر أن المشتبه به من تركيا، واعترف بانه جزء من شبكة تجسس تنقل المعلومات إلى الحكومة التركية. ويعتزم مكتب المدعي العام النمساوي توجيه الاتهام بالتجسس”.



وتشير الصحيفة إلى أن “نيهامر الآن يهدد بخطوات دبلوماسية” قائلاً ” لا مكان للتجسس التركي في النمسا “. وأكد الوزير النمساوي، في البداية، المشتبه به سجن في تركيا وكان شرط الإفراج عنه هو العمل كجاسوس على الرعايا الأتراك المقيمين في النمسا.



بيد انه لم يحدد جنس وجنسية الجاسوس المزعوم. بدورها، تشير الصحيفة استنادا إلى تحقيقاتها الخاصة إلى أن الأمر يتعلق بامرأة. كما أبلغ وزير الداخلية النمساوية نظيره الألماني هورست زيهوفر. وفي ذات السياق، قالت وزيرة الاندماج سوزان راب “من خلال الجمعيات والمساجد يتم التأثير على الناس الذين لهم جذور تركية. أن هذا التأثير التركي هو سم للتكامل ” .