ايران صدرت 38 مليون طن من البضائع في غضون 6 أشهر

وأضاف مهدي ميراشرفي، اليوم الخميس خلال اجتماع لجنة الصناعة بغرفة التجارة والصناعة في مدينة أراك (وسط) ، أن كمية البضائع المستوردة هذا العام تجاوزت 13 مليون طن، منها أكثر من 10 ملايين طن سلع أساسية تم استيرادها بهدف تنظيم السوق.



واشار رئيس الجمارك الى ان 7 ملايين طن من إجمالي صادرات البلاد كان إلى دول أوراسيا، في حين أن سوق هذه الدول مستعدة لمزيد من التوريدات، وباستطاعة الشركات الايرانية في اراك سد حاجة هذه البلدان من خلال تقييم حاجتها للسلع الايرانية .



الجدير بالذكر ان الفين و800 وحدة صناعية تعمل في أجزاء مختلفة من المحافظة المركزية، التي تعتبر مدينة اراك مركزها.