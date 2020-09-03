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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 18:50

اجتماع ثلاثي بين جونسون وراب وكوشنر والسبب؟

اجتماع ثلاثي بين جونسون وراب وكوشنر والسبب؟
وبحث المجتمعون عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك بعدما انضم جونسون لاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال مكتب جونسون في رسالة بالبريد الإلكتروني "انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط". دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل اتفاق التطبيع المبرم في أغسطس الماضي بين الكيان الصهيوني والإمارات بوساطة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة عبرية النقاب عن محاولات صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إقناع المزيد من الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كوشنر يحاول إقناع المزيد من الدول العربية الخليجية للتطبيع مع إسرائيل، مثل دولة الإمارات، خاصة وأنه يقوم بزيارات مكوكية في منطقة الخليج الفارسي، حاليا.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى يوم الثلاثاء الماضي، جاريد كوشنير في العاصمة الرياض، في إطار جولة التطبيع العلنية التي يجريها كوشنير.

وتأتي زيارة كوشنر إلى قطر، بعد زيارات مماثلة للإمارات والبحرين والسعودية في إطار جولة التطبيع العلنية التي يقوم بها كوشنر لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، بعد اعلان الامارات التطبيع الكامل مع الكيان الاسرائيلي وبعد ان فتحت السعودية اجواءها للطيران الاسرائيلي.
رقم : 884107
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