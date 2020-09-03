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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 19:09

حرب اليمن .. والإطاحة بقائد قوات تحالف العدوان السعودي

حرب اليمن .. والإطاحة بقائد قوات تحالف العدوان السعودي
وهذه الانتصارات الميدانية كبدت قوات العدوان الكثير من الخسائر المادية والإنسانية, بل إنه أدى إلى حدوث نقص كبير في الميزانية الحكومية السعودية التي أنفقت المئات من المليارات لشراء الكثير من الأسلحة المتطورة من الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد كشفت العديد من المصادر الاخبارية  أن حرب اليمن المستمرة منذ خمس سنوات ونصف أطاحت قبل عدة أيام بقائد قوات تحالف العدوان السعودي في اليمن الأمير "فهد بن تركي".
 
ووفقاً لمحللين سياسيين فإن إقالة الملك "سلمان" لهذا القائد العسكري في هذا التوقيت تعتبر هزيمة جديدة لتحالف العدوان في اليمن.

ولفت المحللون إلى أن هذه الاقالة لها علاقة ايضا بصراع الاجنحة في العائلة المالكة في السعودية، إذ أن الامير "فهد بن تركي" متزوج من الاميرة "عبير بنت الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود" واخوتها الامير "متعب" و"عبد العزيز" الذين لديهم تاريخ عداوة مع الملك "سلمان" وابنائه.

إلى ذلك افادت مصادر اعلامية بأن امر الاقالة لهرم القيادة في تحالف العدوان السعودي ماهو إلا تخلص وفرار ملكي من الهزيمة في اليمن بتحميل الامير "بن تركي" ورمي نتائج فشلها في وجهه بداعي الفساد بعد عجز هذا التحالف الغاشم طوال خمس سنوات من تحقيق تقدم في الحرب وتساقط الجبهات في الاونة الاخيرة في البيضاء ومأرب والجوف بيد أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية "أنصار الله".
 
يذكر أنه منذ الصعود السريع لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في مناصبه من مستشارٍ عادي في مكتب والده إلى ولي للعهد، بعد تولي أبيه الملك "سلمان بن عبد العزيز" مقاليد الحكم في البلاد في يناير 2015، استعان هذه الامير المتهور بعدد من رجاله المخلصين، وأزاح الكثيرين ممن لم يرغب بهم.

ومن ضمن المفاجآت السياسية السعودية المستمرة، أعلن الديوان الملكي في ساعات متأخرة من مساء اليوم الأخير من شهر أغسطس 2020، بيانات ملكية حملت تعيينات وإقالات، أبرزها الإطاحة بقائد قوات تحالف العدوان السعودي في اليمن. ولعل إقالة الفريق الركن "فهد بن تركي آل سعود"، قائد قوات تحالف العدوان في اليمن، يطرح تساؤلات عن أسباب تلك الإقالة، وهل لها ارتباط بالحرب الدائرة بالبلد المجاور للمملكة، أم أنها رغبة شخصية من ولي العهد السعودي.
 
 
رقم : 884115
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