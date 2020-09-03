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الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 20:16

كتلة حزب الله البرلمانية: نتعاطي بالإيجابية مع المبادرات الحسنة

كتلة حزب الله البرلمانية: نتعاطي بالإيجابية مع المبادرات الحسنة
وقالت الكتلة في بيان:"الجهود المبذولة لتسمية ​مصطفى أديب​ لتكليفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة وتجدد الأمل بنفوس الشعب الذي ينتظر الحلول للمشاكل"، مشيرة إلى ضرورة إلتزام ال​لبنان​يين بـ"الإجراءات الصحية بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد"، محذرة من "صعوبة ​الوضع المالي​ والإقتصادي، والذي سوف يتسبب بمزيد من الخيبة والإنهيار خصوصا إذا تأخر ​تأليف الحكومة​".

وأوضحت الكتلة لدى اجتماعها:"أنها تتابع اوضاع البلاد لا سيما مبادرة الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، حيث "تتعاطى الكتلة إيجابا مع الأصدقاء والأشقاء ومبادراتهم ضمن حفظ استقلالية شعبنا" داعية"لتسهيل ​تشكيل الحكومة​ الجديدة لتدير شؤون البلاد وتعالج الأزمات كورونا و​مرفأ بيروت​ واستقرار اتلنظام العام و​مكافحة الفساد​ وإنجاز الإصلاحات والإستجابة لمطالب الشعب.

وباركت الكتلة للبنانيين "الإنتصار بمعركتي "​فجر الجرود​" و "إن عدتم عدنا" التي حررت لبنان في الجرود اللبنانية، متوجهة بالتحية للشهداء والجرحى في ​الجيش​ و​المقاومة​ والشعب، وتؤكد على أهمية معادلة الشعب والجيش والمقاومة".

ودانت الكتلة "​إسرائيل​ واحتلالها ومشاريعها الإستيطانية، ونرى بالتوسع سببا لضرب ​الأمن​ والإستقرار، وندين التطبيع بين ​الإمارات​ وإسرائيل، هو اتفاق خياني يعطي مكاسب كلية للإسرائيلي، أما الإمارات فلن تحصل سوى على المهانة القومية والإنسانية".
رقم : 884126
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