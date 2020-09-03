كتلة حزب الله البرلمانية: نتعاطي بالإيجابية مع المبادرات الحسنة

وقالت الكتلة في بيان:"الجهود المبذولة لتسمية مصطفى أديب لتكليفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة وتجدد الأمل بنفوس الشعب الذي ينتظر الحلول للمشاكل"، مشيرة إلى ضرورة إلتزام اللبنانيين بـ"الإجراءات الصحية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"، محذرة من "صعوبة الوضع المالي والإقتصادي، والذي سوف يتسبب بمزيد من الخيبة والإنهيار خصوصا إذا تأخر تأليف الحكومة".
وأوضحت الكتلة لدى اجتماعها:"أنها تتابع اوضاع البلاد لا سيما مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث "تتعاطى الكتلة إيجابا مع الأصدقاء والأشقاء ومبادراتهم ضمن حفظ استقلالية شعبنا" داعية"لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة لتدير شؤون البلاد وتعالج الأزمات كورونا ومرفأ بيروت واستقرار اتلنظام العام ومكافحة الفساد وإنجاز الإصلاحات والإستجابة لمطالب الشعب.
وباركت الكتلة للبنانيين "الإنتصار بمعركتي "فجر الجرود" و "إن عدتم عدنا" التي حررت لبنان في الجرود اللبنانية، متوجهة بالتحية للشهداء والجرحى في الجيش والمقاومة والشعب، وتؤكد على أهمية معادلة الشعب والجيش والمقاومة".
ودانت الكتلة "إسرائيل واحتلالها ومشاريعها الإستيطانية، ونرى بالتوسع سببا لضرب الأمن والإستقرار، وندين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هو اتفاق خياني يعطي مكاسب كلية للإسرائيلي، أما الإمارات فلن تحصل سوى على المهانة القومية والإنسانية".