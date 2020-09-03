حصيلة جديدة لوفيات كورونا في الدول الخليجية

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 318,319 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1454 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة إلى 293,964 حالة.



وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل إجمالي الوفيات بسبب كورونا في المملكة 3982 حالة، مشيرة إلى أن الحالات النشطة بلغت 20,373 حالة، والحالات الحرجة 1495 حالة.



ووصل عدد الوفيّات في دولة الإمارات العربية المتحدة 387 حالة.



أما في الكويت فقد بلغ عدد الوفيات 535، والبحرين 190، وفي عمان وصل عدد الوفيات إلى 689 حالة وفاة جراء الإصابة بـ “كوفيد 19”.



ويخرج يومياً متحدثون عن وزارات الصحة في الدول الخليجية ليقدموا إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات بشأن حالات الإصابة والتعافي والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.