الصفحة الرئيسية
0
الخميس 3 أيلول 2020 ساعة 22:08

خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين

خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
وأكد الناشطون الاردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع الفلسطينيين في مواجهة الطعنات العربية التي تلقوها بسبب التطبيع الاماراتي الذي اعتبروه خيانة للقضية الفلسطينية والامة الاسلامية.

وتحاول السلطات الاردنية جاهدة لجم سيل الانتقادات الموجهة من قبل الشعب الاردني الى التطبيع العربي وخاصة الاماراتي، حيث كانت المواجهة الاولى قبل أسبوع مع رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج الذي أوقفته محكمة أمن الدولة الأردنية أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد نشره رسماً يسخر من معارضة الكيان الإسرائيلي بيع أمريكا طائرات اف-35 للإمارات كثمن لتطبيعها الكامل مع الاحتلال.

"Salma Assaf" نشرت صورة لطفل فلسطيني يقاوم دبابة بحر وقارنته ببعض الدول العربية قائلة: "هذا الولد اتحدى الدبابة بحجر، بوقت عجز العرب يتحدوا بكلمة، الفرق واضع مين باعها ومين ما باعها تفه يا خونه".

خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"HAMZA" غرد قائلا: "انتم من شرقي النهر وهم من غربيه حدهم النهر ولن يتجاوزوه"، في اشارة الى الصهاينة.
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"Zx" أكد ان "#قلبي_اردني_ودقاته_فلسطينيه أردني فلسطيني دم واحد ومصير واحد ووطن واحد واقصى واحد وشعب واحد".
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"Yousf Alwahidi" أكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم مهما طبع المطبعون.
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"أيمن زلوم" اكد ان "نهر الاردن هو شرياننا أردني وفلسطيني دم واحد ووطن واحد".
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"Hala" وضعت صورة التنكيل الاسرائيلي بالمسن الفلسطيني خيري حنون، خلال مظاهرة احتجاجية رافضة لمصادرة أراضي قرية “شوفة” قرب طولكم بالضفة الغربية المحتلة، وقالت: "قـــدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع حزينة عيناكِ يا مدينة البتول يا واحة ظليلة مر بها الرسول حزينة حجارة الشوارع حزينة مآذن الجوامع فلسطين عربية و القدس لنا".
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"عمرعدنان العبداللات" اكد انه "لن تكتمل انسانيتك الا برفضك للاحتلال والظلم."
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
"Manal Hassan" اكدت ان فلسطين ستبقى فلسطين ولن يستطيع احد تغيير ذلك.
خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين
يذكر ان الأخ غير الشقيق لملك الأردن الأمير علي بن الحسين نشر قبل ايام تغريدة انتقدت التطبيع الاماراتي، وقد شارك الأمير علي مقالا لموقع "ميدل إيست آي" عنوانه "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: إنجاز أم خيانة؟"، دون إضافة تعليق، حيث كانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات "خائن" و "التطبيع خيانة".

وتعرض الأمير الأردني لهجوم وشتائم من مغردين اماراتيين وسعوديين ليعود بعد بضع ساعات ليحذف التغريدة، ويعيد نشر رابط المقال في تغريدة جديدة دون إظهار الصورة المرفقة مع المقال، قبل أن يحذفه نهائيا، وهاجم مغردون اماراتيون وسعوديون الامير منتقدين الاتفاق الاردني - الاسرائيلي الا ان مغردين اردنيين هاجموا الاماراتيين وردوا بأن موقف الامير يمثلهم.
رقم : 884135
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
في ذكرى تغييب الامام الصدر ‘‘ذكريات عن إمام الوطن والإنسان‘‘
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
الرئيس روحاني: اعمار القری یساهم بتعزیز الانتاج ووقف الهجرة المعاکسة
3 أيلول 2020
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
ابن زايد والالتفاف على القضية الفلسطينية
3 أيلول 2020
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
بعد اتفاق التطبيع.. الإمارات مُهددة بالتقسم وعيال زايد يعتذرون
3 أيلول 2020
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
اجتماع الفصائل في ظل التطبيع.. العبرة بالنتائج وليست باللقاء
3 أيلول 2020
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
اللواء موسوي: اميركا والكيان الصهيوني هما جرثومة المنكر
3 أيلول 2020
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح
2 أيلول 2020
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
روحاني: الولايات المتحدة ستفشل في مخططاتها ضد الشعب الايراني
2 أيلول 2020
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟
2 أيلول 2020
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
لبنان في مئوية الدولة.. عودة الفرنسي والاعتراف بأهمية حزب الله
2 أيلول 2020
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
السيد نصرالله وخطاب تبديد الأوهام
2 أيلول 2020
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
حماس تفتح النار على قادة الإمارات بسبب الخيانة والتآمر
1 أيلول 2020
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
قائد الثورة : امل ان يستيقط الاماراتيون ويصححوا فعلتهم
1 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس