خرجوا عن صمتهم وانتفضوا ضد المطبعين

وأكد الناشطون الاردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع الفلسطينيين في مواجهة الطعنات العربية التي تلقوها بسبب التطبيع الاماراتي الذي اعتبروه خيانة للقضية الفلسطينية والامة الاسلامية.وتحاول السلطات الاردنية جاهدة لجم سيل الانتقادات الموجهة من قبل الشعب الاردني الى التطبيع العربي وخاصة الاماراتي، حيث كانت المواجهة الاولى قبل أسبوع مع رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج الذي أوقفته محكمة أمن الدولة الأردنية أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد نشره رسماً يسخر من معارضة الكيان الإسرائيلي بيع أمريكا طائرات اف-35 للإمارات كثمن لتطبيعها الكامل مع الاحتلال."Salma Assaf" نشرت صورة لطفل فلسطيني يقاوم دبابة بحر وقارنته ببعض الدول العربية قائلة: "هذا الولد اتحدى الدبابة بحجر، بوقت عجز العرب يتحدوا بكلمة، الفرق واضع مين باعها ومين ما باعها تفه يا خونه"."HAMZA" غرد قائلا: "انتم من شرقي النهر وهم من غربيه حدهم النهر ولن يتجاوزوه"، في اشارة الى الصهاينة."Zx" أكد ان "#قلبي_اردني_ودقاته_فلسطينيه أردني فلسطيني دم واحد ومصير واحد ووطن واحد واقصى واحد وشعب واحد"."Yousf Alwahidi" أكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم مهما طبع المطبعون."أيمن زلوم" اكد ان "نهر الاردن هو شرياننا أردني وفلسطيني دم واحد ووطن واحد"."Hala" وضعت صورة التنكيل الاسرائيلي بالمسن الفلسطيني خيري حنون، خلال مظاهرة احتجاجية رافضة لمصادرة أراضي قرية “شوفة” قرب طولكم بالضفة الغربية المحتلة، وقالت: "قـــدس يا منارة الشرائع يا طفلة جميلة محروقة الأصابع حزينة عيناكِ يا مدينة البتول يا واحة ظليلة مر بها الرسول حزينة حجارة الشوارع حزينة مآذن الجوامع فلسطين عربية و القدس لنا"."عمرعدنان العبداللات" اكد انه "لن تكتمل انسانيتك الا برفضك للاحتلال والظلم.""Manal Hassan" اكدت ان فلسطين ستبقى فلسطين ولن يستطيع احد تغيير ذلك.يذكر ان الأخ غير الشقيق لملك الأردن الأمير علي بن الحسين نشر قبل ايام تغريدة انتقدت التطبيع الاماراتي، وقد شارك الأمير علي مقالا لموقع "ميدل إيست آي" عنوانه "الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: إنجاز أم خيانة؟"، دون إضافة تعليق، حيث كانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات "خائن" و "التطبيع خيانة".وتعرض الأمير الأردني لهجوم وشتائم من مغردين اماراتيين وسعوديين ليعود بعد بضع ساعات ليحذف التغريدة، ويعيد نشر رابط المقال في تغريدة جديدة دون إظهار الصورة المرفقة مع المقال، قبل أن يحذفه نهائيا، وهاجم مغردون اماراتيون وسعوديون الامير منتقدين الاتفاق الاردني - الاسرائيلي الا ان مغردين اردنيين هاجموا الاماراتيين وردوا بأن موقف الامير يمثلهم.