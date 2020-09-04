تسجيل 617 حالة جديدة باصابة كورونا في ليبيا

هذا وتماثل للشفاء 110 مصابين، في حين توفى أربعة آخرون، حسب بيان المركز.وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 15 ألفا و773 حالة، منها 13 ألفا و663 نشطة، وألف و856 متعافيا، بينما توفى 254 حسب المركز.