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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 08:50

إيران ضمن الدول الخمس الاولى في تصنيع السفن الحربية السريعة

إيران ضمن الدول الخمس الاولى في تصنيع السفن الحربية السريعة
واشار الادميرال رستكاري في تصريح للتلفزيون الايراني، يوم امس الخمیس، الى افتتاح معرض وزارة الدفاع، وقال: ان وزارة الدفاع الايرانية اصبحت اليوم قادرة على التصميم والتصنيع، في ظل كفاءة مهندسيها وتسعى الوزارة إلى اعتماد الذكاء الصناعي والروبوتات واستخدام أنظمة الحروب الذكية والروبوتات التي تعد احدى متطلبات حروب اليوم.

واضاف، إنه في الحقل البحري اصبحنا ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في تصميم وتصنيع السفن والزوارق السريعة التي تبلغ سرعتها 130 كم في الساعة وهي زوارق مجهزة براجمات الصواريخ كما ان ايران اضحت من بين الدول الـ 13 الاولى في العالم في تصميم وتصنيع الغواصات ومن بين الدول الـ 20 الاولى في العالم في تصنيع المدمرات والبوارج الراجمة للصواريخ.

وصرح ان العديد من الدول لم تدخل مجال التأثير في مجال السطح، وهناك أقل من 10 دول دخلت هذا المجال من بينها ايران.

وتابع الأدميرال رستكاري أننا أحرزنا اليوم تقدمًا كبيرًا في مجال انتاج محركات الديزل حيث قمنا بتوطين محركي ديزل بقدرة 1300 حصان و 900 حصان في البلاد، وابرمنا عقدا مع شركة سكك الحديد الايرانية لتزويدها بعشر محركات.

وقال الادميرال رستكاري، اننا حققنا تقدما ايضا في مجال صناعة علب التروس وقد ازحنا اليوم (امس الخميس) الستار عن علبة تروس بقدرة 1650 حصان لها مجموعة واسعة من التطبيقات وقد تمكنا من تصنيعه بالتعاون مع 13 شركة معرفية في غضون 10 اشهر بعد ان تعذر علينا استيراده من الخارج جراء الحظر.

واضاف، اننا توصلنا اليوم الى تكنولوجيا أتمتة علبة التروس لدبابات زنة 60 طنًا ونحن قادرون على مساعدة شركات صناعة السيارات في البلاد وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لتصنيع مختلف انواع علب التروس الأوتوماتيكية لسيارات الركاب في غضون عام.
رقم : 884165
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