الناخبون يشاركون في انتخابات المجلس البلدي في مصراتة

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، الطيب ميمه ، إن من بين المقترعين 20 ألفا و548 ناخبا، و6 آلاف و763 ناخبة، معتبرا أن الظروف التي صاحبت العملية الانتخابية كانت أحد أسباب المشاركة الضعيفة في التصويت، في إشارة إلى القيود التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.



وأكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، أن العملية الانتخابية في مصراتة لم يشوبها أي خروقات أمنية، مشيدا بالموظفين والمشرفين والمراقبين في اللجان الانتخابية الذين يقومون في هذه الأثناء بعمليات العد والفرز رغم انقطاع الكهرباء.



يذكر أن عمليات الفرز وعد الأصوات تجري داخل محطات الاقتراع، وبحضور وكلاء المرشحين والمراقبين، وستحال فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه العملية إلى اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي مصراتة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.