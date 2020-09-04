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الجمعة 4 أيلول 2020 ساعة 08:55

المكسيك تجسل نحو 6000 اصابة جديدة بكورونا

المكسيك تجسل نحو 6000 اصابة جديدة بكورونا
ولفتت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 616 الفا و894 حالة، وحصيلة الضحايا 66329 شخصا.

وقالت الحكومة، إن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة، بسبب أن غالبية المرضى لا يمكنهم الوصول إلى المراكز الصحية، أو أنهم يفضلون العلاج المنزلي.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم أن بلاده تخطط للمشاركة في تجارب المرحلة الثالثة للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجانب الروسي مستعد لتقديم بروتوكولات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب على الفور.
رقم : 884168
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